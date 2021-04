Imprese | semplificazioni e transizione ecologica per rilanciare il Paese

(Di lunedì 12 aprile 2021) NAPOLI – “Per rispondere all’esigenza di ripartire dell’economia italiana, gli investimenti sulla digitalizzazione, la semplificazione del Fisco e l’adozione di strumenti come il cashback, sono elementi indispensabili. Ma bisogna fare di più, occorre un modo diverso di concepire il fisco. In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo non possono essere gli adempimenti fiscali a dettare tempi e modi delle attività imprenditoriali di aziende e professionisti. Di riforma fiscale se ne parla da trent’anni ma nulla è stato mai fatto in concreto. Bisogna sfoltire il numero degli adempimenti e armonizzare tutte le semplificazioni introdotte nel corso degli anni”. Sono le parole di Giovanni Currò (M5s), vicepresidente della commissione Finanze della Camera dei Deputati, pronunciate nel corso del Cnpr Forum ‘Superare la crisi, quali “ingredienti” per la ripresa?’ organizzato dalla Cassa dei Ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Advertising

QdSit : Dal credito d’imposta alle semplificazioni amministrative, tutti gli incentivi fiscali che possono dare una boccata… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese semplificazioni

ilmattino.it

...5 per cento delleitaliane. Con questi numeri, l'entrata in vigore del nuovo Codice della ... Da un lato le, non solo quella fiscale. Ma l'intero complesso di norme che attiene ......5 per cento delleitaliane. Con questi numeri, l'entrata in vigore del nuovo Codice della ... Da un lato le, non solo quella fiscale. Ma l'intero complesso di norme che attiene ...(Teleborsa) – Le iniziative necessarie a far risollevare l’Italia. Questo il tema al centro del Cnpr Forum “Superare la crisi, quali ingredienti per la ripresa?” ...Aprirà giovedì 15 aprile il bando della Regione Liguria che, nell’ambito delle misure di sostegno messe in campo per l’emergenza Covid-19, prevede un contributo di mille euro per ciascuna delle ...