I poliziotti francesi gettano le manette a terra contro il lockdown imposto da Macron? Falso! (Di lunedì 12 aprile 2021) La polizia francese avrebbe gettato le manette a terra contro la decisione di imporre il lockdown nazionale durante l’emergenza Covid19? La polizia italiana dovrebbe prendere esempio? Questo viene raccontato e scritto in merito a un video che circola sui social (incluso Telegram), ma si tratta di un caso di disinformazione che porta completamente fuori contesto il gesto degli agenti. Nel video vengono riprese due file di agenti, una di fronte all’altra, filmate da diverse telecamere nel gesto di gettare a terra le manette. Il video non è neanche recente, ma dell’estate 2020 a conferma del fatto che molti agenti sono in divisa con le maniche corte. Per chi ha fretta Il video è del 2020, non del 2021. La protesta degli agenti non riguarda un lockdown. La ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) La polizia francese avrebbe gettato lela decisione di imporre ilnazionale durante l’emergenza Covid19? La polizia italiana dovrebbe prendere esempio? Questo viene raccontato e scritto in merito a un video che circola sui social (incluso Telegram), ma si tratta di un caso di disinformazione che porta completamente fuori contesto il gesto degli agenti. Nel video vengono riprese due file di agenti, una di fronte all’altra, filmate da diverse telecamere nel gesto di gettare ale. Il video non è neanche recente, ma dell’estate 2020 a conferma del fatto che molti agenti sono in divisa con le maniche corte. Per chi ha fretta Il video è del 2020, non del 2021. La protesta degli agenti non riguarda un. La ...

