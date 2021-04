Francia, colpi di pistola davanti a un ospedale parigino: una vittima (Di lunedì 12 aprile 2021) È di un morto e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta di fronte a un ospedale di Parigi. La polizia è sulle tracce dell'aggressore. Sparatoria a Parigi, un morto e un ferito fuori da un ospedale: aggressore in fuga su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) È di un morto e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta di fronte a undi Parigi. La polizia è sulle tracce dell'aggressore. Sparatoria a Parigi, un morto e un ferito fuori da un: aggressore in fuga su Notizie.it.

Advertising

DaniloCeccarell : ??Un morto e un ferito grave per colpi di arma da fuoco sparati oggi davanti ad un ospedale nel 16imo arr. di Parigi… - eureka_max : Cara sindaca @virginiaraggi pare che lei, con la sua capitale abbia conquistato Nimes, città della Francia. Avanti… - GabrieleAdinolf : RT @Crimini_Dem: Il maresciallo Ney, smarrito, grande di tutta l'altezza della morte accettata, s'offriva a tutti i colpi, in quella tormen… - CaesarTweet8 : RT @Crimini_Dem: Il maresciallo Ney, smarrito, grande di tutta l'altezza della morte accettata, s'offriva a tutti i colpi, in quella tormen… - Crimini_Dem : Il maresciallo Ney, smarrito, grande di tutta l'altezza della morte accettata, s'offriva a tutti i colpi, in quella… -