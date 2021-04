Ex Ilva, i sindacati proclamano lo sciopero il 23 aprile: “Mittal pensa al profitto e il governo in silenzio. La vertenza è in stallo da 10 anni” (Di lunedì 12 aprile 2021) ArcelorMittal pensa solo al “proprio profitto” e il governo resta in “silenzio”. Per questo “bisogna far sentire la voce dei lavoratori, stanchi di subire anni di mancate scelte” senza mai “programmare un futuro di rilancio”, in termini ambientali e occupazionali, per Taranto. Così Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con manifestazione, il prossimo 23 aprile, sotto al ministero dello Sviluppo Economico per sollecitare un deciso passo in avanti nell’affaire ex Ilva. I sindacati chiedono di “avviare da subito un confronto con le parti sociali per costruire un futuro, attraverso anche i fondi del Recovery Fund, e porre fine a questa estenuante vertenza ormai lunga oltre un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Arcelorsolo al “proprio” e ilresta in “”. Per questo “bisogna far sentire la voce dei lavoratori, stanchi di subiredi mancate scelte” senza mai “programmare un futuro di rilancio”, in termini ambientali e occupazionali, per Taranto. Così Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato unodi 24 ore con manifestazione, il prossimo 23, sotto al ministero dello Sviluppo Economico per sollecitare un deciso passo in avanti nell’affaire ex. Ichiedono di “avviare da subito un confronto con le parti sociali per costruire un futuro, attraverso anche i fondi del Recovery Fund, e porre fine a questa estenuanteormai lunga oltre un ...

