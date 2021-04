De Luca si smarca da Figliuolo: “In Campania non seguiremo le fasce di età per le vaccinazioni” (Di lunedì 12 aprile 2021) In arrivo domani in Italia 360mila dosi. Ci sarà anche il primo carico di Johnson & Johnson. Ieri fatte solo 176mila vaccinazioni. Cartabellotta: «Al momento non ci sono i numeri per farne 500mila al giorno» Leggi su lastampa (Di lunedì 12 aprile 2021) In arrivo domani in Italia 360mila dosi. Ci sarà anche il primo carico di Johnson & Johnson. Ieri fatte solo 176mila. Cartabellotta: «Al momento non ci sono i numeri per farne 500mila al giorno»

Advertising

carmenvanetti1 : RT @ilGatt0Pardo: De Luca si smarca da Figliuolo: “In Campania non seguiremo le fasce di età per le vaccinazioni”. Il Generale pronto ad at… - ilGatt0Pardo : De Luca si smarca da Figliuolo: “In Campania non seguiremo le fasce di età per le vaccinazioni”. Il Generale pronto… - AzzieThreadbare : De Luca si smarca dal ministero, e come al solito tra due settimane il ministero vedrà che ha ragione e si adeguerà -