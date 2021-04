“Creed 3”, Michael B. Jordan spiega perché Sylvester Stallone non ci sarà (Di lunedì 12 aprile 2021) I fan della saga di Rocky hanno accolto con gioia l’annuncio dell’arrivo di “Creed 3”, terzo film spin-off incentrato sulla figura di Adonis Creed. Meno positiva è stata invece la reazione alla notizia che Sylvester Stallone non parteciperà alla pellicola nei panni del suo iconico Rocky Balboa. Consapevole di questi malumori, Michael B. Jordan – che oltre ad interpretare il ruolo del protagonista, si assumerà l’onore e l’onere della regia (per lui un debutto dietro la macchina da presa) – ha cercato di fare un po’ di chiarezza sulla questione. Durante la promozione del suo prossimo film, “Senza rimorso”, Jordan ha dichiarato: “Sì, credo che Sly abbia reso noto che non tornerà per questo film, ma sapete, ritengo che la sua essenza e il suo spirito… ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) I fan della saga di Rocky hanno accolto con gioia l’annuncio dell’arrivo di “3”, terzo film spin-off incentrato sulla figura di Adonis. Meno positiva è stata invece la reazione alla notizia chenon parteciperà alla pellicola nei panni del suo iconico Rocky Balboa. Consapevole di questi malumori,B.– che oltre ad interpretare il ruolo del protagonista, si assumerà l’onore e l’onere della regia (per lui un debutto dietro la macchina da presa) – ha cercato di fare un po’ di chiarezza sulla questione. Durante la promozione del suo prossimo film, “Senza rimorso”,ha dichiarato: “Sì, credo che Sly abbia reso noto che non tornerà per questo film, ma sapete, ritengo che la sua essenza e il suo spirito… ci ...

Advertising

cinefilosit : Creed 3: Michael B. Jordan spiega perché Sylvester Stallone non ci sarà #ILoveCinefilos - NerdPool_IT : Michael B. Jordan sul perché Sylvester Stallone non sarà in Creed III - cineblogit : Creed 3: Michael B. Jordan spiega perché non ci sarà il Rocky di Stallone - Ash71Pietro : Creed 3: Michael B. Jordan spiega perché non ci sarà il Rocky di Stallone - badtasteit : #Creed3: Michael B. Jordan commenta l'addio di Sylvester Stallone -