Covid, Calenda: "Governo non ha roadmap per emergenza" (Di lunedì 12 aprile 2021) "Continua a non emergere una roadmap puntuale del Governo nella gestione dell'emergenza, anche nell'intervista del Ministro della Salute Speranza. Ripetiamo: ad aprile, scendere sotto soglia 100/100.000, vaccinare con una dose tutti i fragili e over 70, tamponi molecolari e riaprire il 15 maggio". Lo scrive sul suo profilo Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, commentando l'intervista del ministro a Repubblica. "Ci potremo consentire molte più libertà", la prossima estate, a patto di mantenere alcune precauzioni, come le mascherine, ha spiegato stamane Speranza al quotidiano romano. Il ministro tuttavia non scommette sulle aperture anticipate di aprile, ma punta sul fatto che a maggio si tornerà alle zone gialle. Sui richiami Pfizer e Moderna a 42 giorni, dice ancora, "Aifa ha già espresso un parere" in questo ...

