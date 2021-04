"Cosa le sta accadendo in queste ore". Morte di Filippo, drammatiche indiscrezioni sulla Regina Elisabetta: angoscia a Corte (Di lunedì 12 aprile 2021) La sovrana più longeva nella storia del Regno Unito, è sul trono da 69 anni, ora è vedova. Un colpo durissimo per la Regina Elisabetta. Una roccia, certo. Ma di fronte a un dolore del genere, alla perdita del principe Filippo avvenuta in un momento già difficile per la famiglia, nessuno può non subire il colpo. E una conferma, toccante e che fa un poco preoccupare, arriva dal figlio, il principe Andrea, terzogenito della coppia e Duca di York. "La Regina, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica. E tuttavia, in queste ore, non nasconde il proprio lato umano descrivendo l'enorme vuoto che sente nella sua vita", ha affermato Andrea dopo aver preso parte con altri esponenti dei Windsor alla liturgia della domenica celebrata in memoria del padre Filippo nella cappella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) La sovrana più longeva nella storia del Regno Unito, è sul trono da 69 anni, ora è vedova. Un colpo durissimo per la. Una roccia, certo. Ma di fronte a un dolore del genere, alla perdita del principeavvenuta in un momento già difficile per la famiglia, nessuno può non subire il colpo. E una conferma, toccante e che fa un poco preoccupare, arriva dal figlio, il principe Andrea, terzogenito della coppia e Duca di York. "La, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica. E tuttavia, inore, non nasconde il proprio lato umano descrivendo l'enorme vuoto che sente nella sua vita", ha affermato Andrea dopo aver preso parte con altri esponenti dei Windsor alla liturgia della domenica celebrata in memoria del padrenella cappella ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta The Nevers, la recensione del primo episodio della serie tv Qualcuno, forse lo stesso operaio che l'ha chiamato, la sta usando per coprire un delitto ... La cosa lo rende molto nervoso, e ha bisogno di un appoggio. Hugo gli suggerisce un metodo infallibile per ...

Meleti "bruciati" dal gelo dove non c'è l'antibrina Che, per far capire perfettamente cosa è successo, con la gelata dei giorni scorsi mostra un fiore ... Bruno Delle Coste, per un'azione congiunta perché qui si sta parlando della mela di Valtellina e, ...

Creval e Crédit Agricole, cosa sta succedendo? Prima Como Nozze tra Amundi e Lyxor, tutto quello da sapere Black: C’è una grossa notizia nel mondo degli ETF, la possibile fusione tra due emittenti. Cosa sta succedendo? Zarate: Sì, Amundi e Lyxor sono sostanzialmente in trattative esclusive in base alle qua ...

Cuba, lascia Raul Castro: il potere va tutto al presidente Diaz-Canel. Cosa cambia Dopo dieci anni alla guida di Cuba, Raúl Castro lascerà venerdì la carica di segretario del partito e capo delle forze armate. Il nuovo numero uno dell'isola ...

