Ci indigna la sedia, non i nostri accordi con Erdogan (Di lunedì 12 aprile 2021) In merito al recente incontro tra i vertici istituzionali europei ed il presidente turco, quasi tutti gli osservatori internazionali e buona parte delle forze politiche europee, si sono soffermati sullo sgarbo ricevuto dalla presidente Ursula Von der Leyen. I rilievi fatti, da più parti, sono stati per lo più giusti sia nei confronti di Recep Tayyip Erdogan sia nei confronti del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il quale ha sprecato l’occasione per essere ricordato positivamente nella storia dell’Unione Europea. Giuste quindi, le rimostranze e le polemiche che si sono scatenate. Tuttavia, in tutta questa vicenda, ho l’impressione che si perdano di vista alcuni aspetti importanti che sono correlati a questa visita dei due presidenti delle Istituzioni europee in Turchia. Si dice che in diplomazia la forma è sostanza. Ed in effetti è cosi. Nell’aver ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) In merito al recente incontro tra i vertici istituzionali europei ed il presidente turco, quasi tutti gli osservatori internazionali e buona parte delle forze politiche europee, si sono soffermati sullo sgarbo ricevuto dalla presidente Ursula Von der Leyen. I rilievi fatti, da più parti, sono stati per lo più giusti sia nei confronti di Recep Tayyipsia nei confronti del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il quale ha sprecato l’occasione per essere ricordato positivamente nella storia dell’Unione Europea. Giuste quindi, le rimostranze e le polemiche che si sono scatenate. Tuttavia, in tutta questa vicenda, ho l’impressione che si perdano di vista alcuni aspetti importanti che sono correlati a questa visita dei due presidenti delle Istituzioni europee in Turchia. Si dice che in diplomazia la forma è sostanza. Ed in effetti è cosi. Nell’aver ...

Advertising

HuffPostItalia : Ci indigna la sedia, non i nostri accordi con Erdogan - agnesefedeli : RT @GiorgioTerruzzi: Secondo la solita prassi, dopo una quantità di nefandezze prodotte del leader turco, ci si indigna per la sedia mancan… - manupiemo : RT @GiorgioTerruzzi: Secondo la solita prassi, dopo una quantità di nefandezze prodotte del leader turco, ci si indigna per la sedia mancan… - DtDonatella : RT @GiorgioTerruzzi: Secondo la solita prassi, dopo una quantità di nefandezze prodotte del leader turco, ci si indigna per la sedia mancan… - pieroebasta : RT @GiorgioTerruzzi: Secondo la solita prassi, dopo una quantità di nefandezze prodotte del leader turco, ci si indigna per la sedia mancan… -

Ultime Notizie dalla rete : indigna sedia Se fosse stato Ursulo Adesso s'indigna per una sedia negata a una signora? Certo. Nel clima tardofemminista e politicamente corretto delle desinenze cambiate, delle quote rosa, dei MeToo e dei cat calling, è stato un atto ...

'Sofagate, una mancanza di rispetto che indigna' Purtroppo l'episodio della sedia, invece, ci ricorda che così non è: quello accaduto in Turchia è un fatto vergognoso ed eclatante, ma è anche la realtà di moltissime donne che ancor oggi devono ...

Ci indigna la sedia, non i nostri accordi con Erdogan L'HuffPost Ci indigna la sedia, non i nostri accordi con Erdogan Insomma, bisogna assolutamente evitare che il confronto sul «diritto alla sedia» sia separato dal contesto generale, perché paradossalmente, bisogna saperlo, gli accordi che si profilano con la ...

Se fosse stato Ursulo I fatti del “sofagate”, come è subito stato battezzato il caso Ankara sui social, li sapete: ad un incontro ufficiale con una delegazione Ue.

Adesso s'per unanegata a una signora? Certo. Nel clima tardofemminista e politicamente corretto delle desinenze cambiate, delle quote rosa, dei MeToo e dei cat calling, è stato un atto ...Purtroppo l'episodio della, invece, ci ricorda che così non è: quello accaduto in Turchia è un fatto vergognoso ed eclatante, ma è anche la realtà di moltissime donne che ancor oggi devono ...Insomma, bisogna assolutamente evitare che il confronto sul «diritto alla sedia» sia separato dal contesto generale, perché paradossalmente, bisogna saperlo, gli accordi che si profilano con la ...I fatti del “sofagate”, come è subito stato battezzato il caso Ankara sui social, li sapete: ad un incontro ufficiale con una delegazione Ue.