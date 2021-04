Casoria | arrivano i primi casi di Covid a scuola | tre positivi Una classe in quarantena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casoria arrivano

Teleclubitalia.it

... rigorosamente in diretta streaming dal teatro Ateneo di. Puntata dedicata, stavolta, all'... come testimoniano anche i numerosi messaggi chein diretta. Daniele Scannapieco, esponente ......pesanti multe a 32 professionisti LA SICUREZZA Covid a, interrotta festa 18 anni abusiva: ... I militari della compagnia di Eboliimmediatamente sul posto ma è troppo tardi. Forse il ...I carabinieri della compagnia di Casoria, nell’ambito dei servizi disposti dal comando ... in special modo con quelli anche loro attivi nel settore petroli. In particolare si era arrivati allo scontro ...Questo pomeriggio, alle ore 17 circa, un ragazzo di 27 anni, incensurato, è stato ferito da due colpi di pistola. Il 27enne, colpito al collo e al torace, è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che ...