Ascolti tv ieri 11 aprile | crolla d’Urso | trionfa Venier Boom per Bonolis

Advertising

infoitcultura : Ascolti ieri 11 aprile: Avanti un altro! Pure di sera, La compagnia del cigno 2 - pallanteceleste : Ieri qualcuno aveva scritto: peccato che stasera c'è La compagnia del cigno perché non avranno grandi ascolti ad Av… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #avantiunaltropuredisera batte #LaCompagniaDelCigno2 > - mehdikaraca_ : RT @anxdcxna: Era confermato da ieri che la serie finirà con 69 episodi ma tutti noi avevamo una piccola speranza dentro di noi #Hercai me… - AgoCannella : @enrick81 @CIAfra73 @tw_fyvry @OltreTv @famigliasimpson @misterf_tweets @Tvottiano @SfideTv @napoliforever89… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

I dati di domenica 11 aprile 2021 vedono il collasso di Domenica Live, mentre continua a volare Domenica In. Avanti un Altro di Sera fa boom e batte ...Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. La compagnia del cigno 2 contro Avanti un altro pure di sera . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv disera, domenica 11 aprile 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le ...Avanti un altro! Pure di sera batte La compagnia del cigno 2: boom di ascolti per Paolo Bonolis e Luca Laurenti Grande successo per Avanti un altro! Pure ...Ascolti tv 11 aprile 2021: ecco i dati di ascolto della serata di ieri Vince la serata Canale 5 – dalle 21.25 alle 24.54 – con il debutto Avanti Un Altro! Pure di Sera visto da 4.109.000 spettatori ...