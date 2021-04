Appuntamenti e scadenze: settimana del 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Lunedì 12/04/2021Appuntamenti: CNEL – Evento istituzionale – Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione Europea. In collegamento telematico Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breveAziende:Almawave – CDA: BilancioAmbienthesis – CDA: BilancioBioera – CDA: BilancioGibus – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari FY 2020. Interverranno il Presidente, l’AD e il Direttore finanziario del GruppoKi Group – CDA: Bilancioscadenze Fiscali: Personale domestico – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2021/ 31-03-2021 Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Lunedì 12/04/: CNEL – Evento istituzionale – Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione Europea. In collegamento telematico Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breveAziende:Almawave – CDA: BilancioAmbienthesis – CDA: BilancioBioera – CDA: BilancioGibus – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari FY 2020. Interverranno il Presidente, l’AD e il Direttore finanziario del GruppoKi Group – CDA: BilancioFiscali: Personale domestico – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-/ 31-03-Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali ...

Advertising

skyroad79 : @parIiamodime Non ha detto che sono noiose le rubriche letterarie in generale.Lui parla di ciò che lo interessa in… - bizcommunityit : Scadenze fiscali aprile 2021, dichiarazione IVA e secondo acconto imposte: gli appuntamenti del mese… - DividendProfit : Appuntamenti e scadenze del 9 aprile 2021 - bizcommunityit : Proroga scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti rinviati nel DL Sostegni, dalla CU alle e-fatture, passando per la… - bizcommunityit : Scadenze fiscali aprile 2021, dichiarazione IVA e secondo acconto imposte: gli appuntamenti del mese… -