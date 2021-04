Ancora chiusure per la ristorazione, Arcs ‘le nostre vite contano’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Le misure decise dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria continuano a pesare sul comparto della ristorazione. Dopo i vari appelli per una riapertura in tutta sicurezza, Arcs (Associazione Ristoranti Centro Storico di Roma) torna di nuovo a farsi sentire per tutelare un settore –vera e propria eccellenza italiana – che continua a dover fare i conti con chiusure, restrizioni e mancati Ristori. Già da tempo Aìrcs ha chiesto un tavolo di confronto con Governo e istituzioni per salvaguardare la ristorazione -ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi- che rappresenta un PIL importante per l’Italia. I ristoratori aderenti all’Arcs, come ulteriore segno di protesta, hanno affisso fuori dai propri locali a Roma un manifesto evocativo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Le misure decise dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria continuano a pesare sul comparto della. Dopo i vari appelli per una riapertura in tutta sicurezza,(Associazione Ristoranti Centro Storico di Roma) torna di nuovo a farsi sentire per tutelare un settore –vera e propria eccellenza italiana – che continua a dover fare i conti con, restrizioni e mancati Ristori. Già da tempo Aìrcs ha chiesto un tavolo di confronto con Governo e istituzioni per salvaguardare la-ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi- che rappresenta un PIL importante per l’Italia. I ristoratori aderenti all’, come ulteriore segno di protesta, hanno affisso fuori dai propri locali a Roma un manifesto evocativo ...

Advertising

PallaCarlo : RT @francescatotolo: Bellissimo sentire decine di accenti diversi in piazza a #Roma. Un popolo unito contro le inutili e dannose chiusure i… - TV7Benevento : Ancora chiusure per la ristorazione, Arcs 'le nostre vite contano'... - monikindaaaa : RT @francescatotolo: Bellissimo sentire decine di accenti diversi in piazza a #Roma. Un popolo unito contro le inutili e dannose chiusure i… - fantus74 : RT @francescatotolo: Bellissimo sentire decine di accenti diversi in piazza a #Roma. Un popolo unito contro le inutili e dannose chiusure i… - babyspettri : @25O319 ah si? e dove? perché eran tutti per le chiusure ancora più dure, prima l'obbligo vaccinale sta già creando… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora chiusure #IoApro, petardi contro gli agenti: tensioni tra i ristoratori a Montecitorio ...pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell'... ferito un poliziotto CRISI RISTORAZIONE Ristoratori e Pasqua: la crisi "sparecchia" i locali ancora ...

Laju Slow Apparel: un nuovo marchio che è un inno alla lentezza Quando lo si va a ripescare dall'altoforno delle parole, ancora incandescente ma già ben ... Comodi e senza chiusure né bottoni, i capi sono stati pensati per essere abbinati tra loro e presentano ...

Ancora chiusure per la ristorazione, Arcs 'le nostre vite contano' Adnkronos Ancora chiusure per la ristorazione, Arcs 'le nostre vite contano' Le nostre vite contano, il nostro lavoro conta, il nostro amore per la città conta, la nostra buona tavola conta in Europa e nel mondo, le chiusure senza programmazione hanno messo in ginocchio ...

Covid:Meloni,continuità con Conte è sotto gli occhi di tutti (ANSA) - ROMA, 12 APR - "È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo ma ... si persevera sulla strada delle chiusure generalizzate, dei lockdown e della limitazione delle libertà, si continua ...

...pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nellenell'... ferito un poliziotto CRISI RISTORAZIONE Ristoratori e Pasqua: la crisi "sparecchia" i locali...Quando lo si va a ripescare dall'altoforno delle parole,incandescente ma già ben ... Comodi e senzané bottoni, i capi sono stati pensati per essere abbinati tra loro e presentano ...Le nostre vite contano, il nostro lavoro conta, il nostro amore per la città conta, la nostra buona tavola conta in Europa e nel mondo, le chiusure senza programmazione hanno messo in ginocchio ...(ANSA) - ROMA, 12 APR - "È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo ma ... si persevera sulla strada delle chiusure generalizzate, dei lockdown e della limitazione delle libertà, si continua ...