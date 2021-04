22 aprile, Giornata Mondiale della Terra: le iniziative per le scuole. Nota (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 22 aprile 2021 si Terranno le Celebrazioni italiane della 51a Giornata Mondiale della Terra, il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta, che coinvolge ogni anno le scuole e i giovani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 222021 sinno le Celebrazioni italiane51a, il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta, che coinvolge ogni anno lee i giovani. L'articolo .

Advertising

rusembitaly : Oggi si festeggia la Giornata di aeronautica. Il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin effettuò il volo nello spazio sulla na… - MinisteroSalute : ?? 11 aprile - Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti #sceglididonare - repubblica : M5S, la proposta per istituire il 12 aprile la giornata in ricordo di Gianroberto Casaleggio. Oggi la celebrazione… - Dixy62553861 : RT @Palermofficial: ?? Prossima partita ?? Recupero 33ª giornata Serie C - Girone C ?? @CalcioFoggiaoff ?? Stadio Renzo Barbera ?? Mercoledì 1… - TgrRaiTrentino : In breve il racconto della giornata in Trentino per titoli. Seguiteci, per gli approfondimenti, su… -