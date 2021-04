Vaccini, stop alla somministrazione per docenti e Ata: priorità fasce deboli e Over 80 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutostop alla vaccinazione anti-Covid per docenti e personale Ata che non ha ancora ricevuto la prima dose, anche se già prenotati. Lo stabilisce l’ordinanza del commissario straordinario per l’emergenza da coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. Si dovrà vaccinare prima gli Over 80 e le persone fragili, poi riprenderà la programmazione anche per le categorie che erano state considerate a rischio. Si precisa, però, che la vaccinazione non si ferma per chi ha già ricevuto la prima dose ed è prenotato per la seconda. Lo stop momentaneo alla vaccinazione del personale scolastico (che potrebbe riprendere a maggio inoltrato) può essere un duro colpo per il piano del gOverno di riaprire tutte le scuole in presenza a maggio. Secondo l’ultimo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutovaccinazione anti-Covid pere personale Ata che non ha ancora ricevuto la prima dose, anche se già prenotati. Lo stabilisce l’ordinanza del commissario straordinario per l’emergenza da coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. Si dovrà vaccinare prima gli80 e le persone fragili, poi riprenderà la programmazione anche per le categorie che erano state considerate a rischio. Si precisa, però, che la vaccinazione non si ferma per chi ha già ricevuto la prima dose ed è prenotato per la seconda. Lomomentaneovaccinazione del personale scolastico (che potrebbe riprendere a maggio inoltrato) può essere un duro colpo per il piano del gno di riaprire tutte le scuole in presenza a maggio. Secondo l’ultimo ...

Advertising

ladyonorato : Questo è il piano. Vaccini “necessari” ogni 6 mesi vita natural durante, perché “ci sono #levarianti”. Ovviamente c… - Corriere : Stop ai vaccini agli insegnanti che non hanno ancora ricevuto la prima dose - repubblica : Covid, stop ai vaccini under 60. Si accelera sui settantenni. Le Regioni in affanno - MaggioreSimona : RT @eziomauro: Covid, stop ai vaccini under 60. Si accelera sui settantenni. Le Regioni in affanno | Rep - repubblica : RT @eziomauro: Covid, stop ai vaccini under 60. Si accelera sui settantenni. Le Regioni in affanno | Rep -