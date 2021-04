The Last of Us Remake: confermato il progetto (Di domenica 11 aprile 2021) Secondo un report di Bloomberg, sarebbe in lavorazione attualmente presso Naughty Dog il Remake del capolavoro PS3 The Last of Us, anche se non è ancora stato confermato ufficialmente. Uscito originariamente nel 2013 per PS3, The Last of Us è stata un videogioco capace di far innamorare un grandissimo numero di fan, oltre al fatto che è stato un grandissimo successo commerciale per Sony e Naughty Dog. L’attenzione che sta dedicando Sony a questo brand pare essere tantissima: oltre ad aver infatti pubblicato una versione rimasterizzata meno di un anno dopo per PS4, e oltre ad aver sviluppato un sequel dall’enorme valore produttivo, pare che ancora adesso stiano lavorando su questo brand. In particolare, è stato confermato da Bloomberg il progetto The Last of Us ... Leggi su tuttotek (Di domenica 11 aprile 2021) Secondo un report di Bloomberg, sarebbe in lavorazione attualmente presso Naughty Dog ildel capolavoro PS3 Theof Us, anche se non è ancora statoufficialmente. Uscito originariamente nel 2013 per PS3, Theof Us è stata un videogioco capace di far innamorare un grandissimo numero di fan, oltre al fatto che è stato un grandissimo successo commerciale per Sony e Naughty Dog. L’attenzione che sta dedicando Sony a questo brand pare essere tantissima: oltre ad aver infatti pubblicato una versione rimasterizzata meno di un anno dopo per PS4, e oltre ad aver sviluppato un sequel dall’enorme valore produttivo, pare che ancora adesso stiano lavorando su questo brand. In particolare, è statoda Bloomberg ilTheof Us ...

