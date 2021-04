Sassuolo: i convocati di De Zerbi, out Caputo, Berardi e Defrel (Di domenica 11 aprile 2021) Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista del Benevento, match che concluderà la 30esima giornata di Serie A. Dalla lista emergono le presenze di Locatelli, Muldur e Ferrari, mentre mancano Berardi, Caputo e Defrel. convocati: Consigli, Pegolo, Turati; Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan; Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang; Boga, Haraslin, Karamoko, Oddei, Raspadori. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Roberto Deha diramato la lista deiin vista del Benevento, match che concluderà la 30esima giornata di Serie A. Dalla lista emergono le presenze di Locatelli, Muldur e Ferrari, mentre mancano: Consigli, Pegolo, Turati; Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan; Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang; Boga, Haraslin, Karamoko, Oddei, Raspadori. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

