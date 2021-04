Ridotti i decessi ma ancora tanti malati giovani, parla il dottor Di Mauro (Di domenica 11 aprile 2021) Recentemente il dottor Maurizio Di Mauro ha fatto il punto della situazione, con i microfoni de “Il Mattino“. I decessi sono Ridotti si, ma ancora tanti giovani, e altrettanti adulti, vengono colpiti dal COVID-19. Le prove di questo sono i numerosi letti occupati del Cotugno, ospedale campano di cui Di Mauro è direttore. LA CAUSA L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Recentemente ilMaurizio Diha fatto il punto della situazione, con i microfoni de “Il Mattino“. Isonosi, ma, e altretadulti, vengono colpiti dal COVID-19. Le prove di questo sono i numerosi letti occupati del Cotugno, ospedale campano di cui Diè direttore. LA CAUSA L'articolo

Advertising

matteo_turri : RT @SignorErnesto: Nel caso della Svezia, addirittura, potete vedere che inizialmente i decessi in RSA erano 1 volta e mezza TUTTI I DECESS… - Max56gio : RT @SignorErnesto: Nel caso della Svezia, addirittura, potete vedere che inizialmente i decessi in RSA erano 1 volta e mezza TUTTI I DECESS… - SignorErnesto : Nel caso della Svezia, addirittura, potete vedere che inizialmente i decessi in RSA erano 1 volta e mezza TUTTI I D… - frankeyboard68 : @gred_vet Per capire: il +68% a che % di decessi su fascia di popolazione 1-6 si riferisce? PLO chiedo perché stati… - AndreaL97696981 : Regno Unito ???? Settimana 26 marzo 2021 10.045 decessi (Inghilterra e Galles) ??-5.0% rispetto alla media dei precede… -