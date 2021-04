(Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Adesso abbiamo due obiettivi, della vita, per un partito come il nostro. Dobbiamo schierarci a, metterci completamente al lavoro su questi obiettivi: che sia unilEu, che sia utilizzato bene, e che l'utilizzo positivo di oggi ci consenta di poter dire che diventerà permanente per il futuro dell'Unione europea". Lo ha detto Enriconel suo intervento a un seminario on line.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Letta, 'Pd schierato a tutto tondo per successo Next generation Eu'... - globalistIT : Il segretario del Pd a colloquio prima con il leader della Lega e poi con il premier Draghi: priorità alle fasce pi… - blogfp : Letta chiede a Draghi di dare priorità a donne, giovani e sud al centro Recovery - fainformazione : Letta chiede a Draghi di dare priorità a donne, giovani e sud al centro Recovery Nell'incontro tra il premier M… - fainfopolitica : Letta chiede a Draghi di dare priorità a donne, giovani e sud al centro Recovery Nell'incontro tra il premier M… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Letta

Il Tempo

Roma, 11 apr 10:33 - Se non ci fosse stato il Next generation Eu, oggi non ci sarebbe più l'Unione europea. L'Ue si sarebbe afflosciata, avrebbe fallito, alla...Roma, 11 apr 10:38 - Il Next generation Eu è importante perché sancisce una risposta rapida, in quatto mesi. Poi, la qualità dell'intervento è fondamentale...Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Adesso abbiamo due obiettivi, della vita, per un partito come il nostro. Dobbiamo schierarci a tutto tondo, metterci completamente al lavoro su questi obiettivi: che sia un ..."La scelta della sostenibilità inclusiva fatta dall'Europa - inclusività ambientale e sociale - è di evitare la contrapposizione tra ...