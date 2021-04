Poche dosi | così quarta ondata inevitabile

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 aprile 2021) “In Italia abbiamo messo in campo un sistema di vaccinazioni eccezionale, ma senza materia prima non copriamo abbastanza cittadini, avremo quindi laa inizio autunno e l’entità dipenderà da quanto vaccineremo la prossima estate”. Lo afferma all’ANSA Ivan Gentile, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università Federico II di Napoli e virologo al II Policlinico partenopeo. “A novembre e a marzo - spiega - la seconda e la terzasono state terribili. Per ladipenderà da quanto avremo immunizzato, se riusciremo a sfruttare questi mesi andremo meglio, altrimenti saremo punto e capo, e con il ritmo attuale delle vaccinazioni non so se riusciremo a frenare la. Bisogna coprire subito gli anziani sopra i 60 ...