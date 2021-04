Pagelle Sampdoria-Napoli 0-2: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Le Pagelle e i voti di Sampdoria-Napoli 0-2, match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021. La squadra di Gattuso sblocca il risultato con una conclusione dalla distanza arrivata al termine di una prolungata azione: è di Fabian Ruiz il tiro vincente a fil di palo che non lascia scampo ad Audero. Nella ripresa la Sampdoria trova il gol al 74? con Thorsby ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco e annulla. E nel finale il Napoli raddoppia: Mertens ruba palla a centrocampo e verticalizza per Osimhen che batte Audero sul primo palo. HIGHLIGHTS RETI: 35? Fabian Ruiz (N), 87? Osimhen (N) Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 6, Colley 6, Augello 6; Candreva 6, Thorsby 6, Damsgaard 5.5 (86? Verre sv), ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Lee idi0-2, match della trentesima giornata di. La squadra di Gattuso sblocca il risultato con una conclusione dalla distanza arrivata al termine di una prolungata azione: è di Fabian Ruiz il tiro vincente a fil di palo che non lascia scampo ad Audero. Nella ripresa latrova il gol al 74? con Thorsby ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco e annulla. E nel finale ilraddoppia: Mertens ruba palla a centrocampo e verticalizza per Osimhen che batte Audero sul primo palo. HIGHLIGHTS RETI: 35? Fabian Ruiz (N), 87? Osimhen (N)(4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 6, Colley 6, Augello 6; Candreva 6, Thorsby 6, Damsgaard 5.5 (86? Verre sv), ...

Advertising

CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: proviamo a dare i voti dopo questo #SampNapoli: Victor #Osimhen, David #Ospina, #Fabian, Matteo #Politano, Lorenzo #Insign… - claudioruss : proviamo a dare i voti dopo questo #SampNapoli: Victor #Osimhen, David #Ospina, #Fabian, Matteo #Politano, Lorenzo… - calciomercatoit : ???? Le PAGELLE del primo tempo di #SampNapoli via @MarcoGiordano6 ?? Fabian Ruiz ?? Zielinski ?? Damsgaard - sportli26181512 : Le pagelle di Ibrahimovic: neanche dio sta bene, anche i grandi steccano: Il Milan non brilla, Zlatan Ibrahimovic t… - infoitsport : Pagelle Milan-Sampdoria, i voti del CorSport: Ibra nervoso, Theo in crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sampdoria Pagelle Sampdoria Napoli: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Sampdoria Napoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Napoli, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Ruiz (Napoli) FLOP: Candreva (Sampdoria) ...

Gazzetta - Parma - Milan, le pagelle: Rebic letale, Bennacer torna e domina Le pagelle ed i voti assegnati ai calciatori del Milan dalla Gazzetta, dopo la vittoria di ieri ... dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria della scorsa settimana. Le rivali per il momento sono ...

PAGELLE Sampdoria Genoa Primavera: i voti del match Sampdoria News 24 Behrami: «Il Napoli prima o poi vincerà qualcosa» Vitor Pereira – Inter: ecco chi è il tecnico portoghese, sulle orme di Mourinho, accostato ai nerazzurri per il dopo-de Boer. Dagli inizi al Porto, facendo... Ronald de Boer, fratello dell’allenatore ...

Le pagelle di Kessié: uomo-ovunque e goleador. Fategli il rinnovo prima che sia troppo tardi (MilanLive.it) Può essere soddisfatto Stefano Pioli della reazione milanista, dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria della scorsa settimana. Voto 6,5 invece per un Bennacer ormai rientrato a ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Ruiz (Napoli) FLOP: Candreva () ...Leed i voti assegnati ai calciatori del Milan dalla Gazzetta, dopo la vittoria di ieri ... dopo il deludente pareggio contro ladella scorsa settimana. Le rivali per il momento sono ...Vitor Pereira – Inter: ecco chi è il tecnico portoghese, sulle orme di Mourinho, accostato ai nerazzurri per il dopo-de Boer. Dagli inizi al Porto, facendo... Ronald de Boer, fratello dell’allenatore ...(MilanLive.it) Può essere soddisfatto Stefano Pioli della reazione milanista, dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria della scorsa settimana. Voto 6,5 invece per un Bennacer ormai rientrato a ...