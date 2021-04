Oddworld: Soulstorm, problemi di frame rate su PS4 e 30 fps su PC: l’analisi di DF – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 11 aprile 2021) Digital Foundry ha realizzato l’analisi tecnica di Oddworld: Soulstorm, riscontrando problemi di performance su PS4 e un fastidioso cap a 30 fps su PC.. Oddworld: Soulstorm gira piuttosto bene su PS5, ma a quanto pare la versione PS4 del gioco ha dei grossi problemi di frame rate e quella PC addirittura è bloccata a 30 fps. A rivelarlo è l’analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, che conferma i 1440p a 60 fps su PlayStation 5 ma evidenzia anche qualche incertezza e alcuni problemi con l’antialiasing nel passaggio all’output finale a 4K. Gli inconvenienti più significativi, tuttavia, sono le performance su … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo Oddworld: ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021) Digital Foundry ha realizzatotecnica di, riscontrandodi performance su PS4 e un fastidioso cap a 30 fps su PC..gira piuttosto bene su PS5, ma a quanto pare la versione PS4 del gioco ha dei grossidie quella PC addirittura è bloccata a 30 fps. A rivelarlo ètecnica effettuata da Digital Foundry, che conferma i 1440p a 60 fps su PlayStation 5 ma evidenzia anche qualche incertezza e alcunicon l’antialiasing nel passaggio all’output finale a 4K. Gli inconvenienti più significativi, tuttavia, sono le performance su … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo: ...

Advertising

NerdPool_IT : Oddworld: Soulstorm – Recensione della nuova avventura di Abe - TommasoPugliese : Oddworld: Soulstorm, la recensione: un grande ritorno per i nostalgici di Abe - IGNitalia : Nel nuovo episodio di #WeeklyCast, la redazione analizza le ultime voci sulla situazione degli studi PlayStation, t… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Dopo anni di attesa, il sequel di Abe's Odissey: New 'n' Tasty, che re-immagina Exoddus per PSone, è finalmente realtà. Ma f… - GamingToday4 : Oddworld: Soulstorm, la recensione: un grande ritorno per i nostalgici di Abe -