Mihajlovic furioso con Marocchi | la “colpa” è di… Soriano

(Di domenica 11 aprile 2021) Battibecco nel post partita di Roma Bologna per Sinisae Giancarlo: a dividere i due è l’ex Sampdoria RobertoNel post partita di Roma-Bologna, che ha visto vincere per 1-0 i giallorossi, c’è stato, su Sky Sport, uno scontro verbale tra il tecnico rossoblù Sinisae l’opinionista Giancarlo. Il motivo è l’ex Sampdoria Roberto. «La prima volta cheè andato in nazionale era alla Sampdoria, giocava nel 4-3-3 e ha fatto otto gol». Questa la piccata risposta dell’ex blucerchiato in merito al ruolo dinel tridente, criticato dall’ex giocatore rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

