Maja Ivarsson | la fidanzata di Daniel Nilsson il “Bonus” di “Avanti un altro…Di Sera”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 aprile 2021)è ladi, il modello svedese che impersona il “” di “Un” in onda stadalle 21:30 su Canale 5. Nella prima puntata vedremo sfidarsi le due squadre “Grande Fratello Vip” contro gli “Opinionisti” Laè nota come Nancy Blond, cantante del gruppo indie rock The Sounds gruppo fondato nel 1999, con gli amici Felix Rodriguez e Johan Bengtsson. Nel 2002 la band ha pubblicato il primo album “Living In America”. La cantante ha collaborato con i Cobra Starship nel brano e nel video Snakes on a Plane (Bring It), canzone inserita nel film Snakes on a Plane (2006).ha lavorato anche con Alice ...