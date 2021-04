L' ultima moda? Il «Cat calling»

Leggi su panorama

(Di domenica 11 aprile 2021) E' bastato un post dell'influencer dai celebri natali, Aurora Ramazzotti, in cui denunziava di aver subìto commenti sessisti mentre faceva jogging in strada, per accendere un dibattito in cui tutti si sono inseriti, volti noti o meno. Da qui la corsa a rimarcare le proprie esperienze (negative) e a timbrare il cartellino del 'è capitato anche a me'. La Rubrica - Lessico Familiare E' curioso, intanto, che le cose non vengano più chiamate con il loro nome ma si usino ostici termini anglosassoni che attribuiscono al fenomeno una connotazione astratta, quasi clinica: cat-significa letteralmente lamento di gatto, un verso che nel Settecento veniva replicato nei teatri per criticare gli attori sgraditi. Oggi racchiude tutte quelle manifestazioni verbali o gestuali (fischi, commenti ad alta voce, colpi di clacson, battute spinte, apprezzamenti sgraditi), rivolte ...