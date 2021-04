Locatelli: «Pubblico negli stadi per Euro 2020? E’ auspicabile che la Uefa ci lasci più tempo» (Di domenica 11 aprile 2021) In un’intervista rilasciata a La Stampa, Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità, risponde anche ad una domanda sugli Europei di calcio e sulla possibilità che il Pubblico torni allo stadio. L’Uefa ha dato tempo all’Italia per pianificare la presenza di spettatori fino al 19 aprile. A Locatelli viene chiesto se l’11 giugno il Pubblico tornerà allo stadio per la prima partita degli Europei di calcio. Risponde: «Questo non lo decidiamo noi del Cts, che diamo solo un parere tecnico. C’è massima disponibilità a valutare la fattibilità della presenza del Pubblico, con tutto quello che comporta in termini di trasporti e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) In un’intervista riata a La Stampa, Franco, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità, risponde anche ad una domanda suglipei di calcio e sulla possibilità che iltorni alloo. L’ha datoall’Italia per pianificare la presenza di spettatori fino al 19 aprile. Aviene chiesto se l’11 giugno iltornerà alloo per la prima partita deglipei di calcio. Risponde: «Questo non lo decidiamo noi del Cts, che diamo solo un parere tecnico. C’è massima disponibilità a valutare la fattibilità della presenza del, con tutto quello che comporta in termini di trasporti e ...

Advertising

napolista : Locatelli: «Pubblico negli stadi per #Euro2020? E’ auspicabile che la Uefa ci lasci più tempo» A La Stampa: «La val… - MyToldo : Franco Locatelli è doppiato quando parla in pubblico? - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: Questa mattina all'Ospedale Niguarda di Milano nella sede di “Telefono Donna” con l’assessore di Regione Lombardia, Al… - enricocok : @HuffPostItalia Parlate troppo avete frainteso il ruolo non siete voi a dovervi esporre al pubblico e parlare, voi… -