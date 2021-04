Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Sassuolo (Di domenica 11 aprile 2021) La 30a giornata di Serie A si chiude con il Monday Night, la gara del Vigorito tra Benevento e Sassuolo. In casa sannita, possibile il ritorno di Letizia a destra a scapito di Depaoli e il ritorno della difesa a quattro. In avanti scalpita Caprari per tornare titolare: insieme a lui potrebbe essere rilanciato anche Iago Falque alle spalle di Lapadula. A centrocampo Hetemaj, Schiattarella e Ionita. Per il Sassuolo, dopo la sconfitta di San Siro, De Zerbi, che non avrà lo squalificato Traore, potrà schierare nuovamente Locatelli e Ferrari, oltre a Muldur (titolare a destra) e Defrel (in panchina). Niente da fare invece per il recupero di Caputo e Berardi, che al momento restano indisponibili. Queste le probabili formazioni: Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) La 30a giornata di Serie A si chiude con il Monday Night, la gara del Vigorito tra. In casa sannita, possibile il ritorno di Letizia a destra a scapito di Depaoli e il ritorno della difesa a quattro. In avanti scalpita Caprari per tornare titolare: insieme a lui potrebbe essere rilanciato anche Iago Falque alle spalle di Lapadula. A centrocampo Hetemaj, Schiattarella e Ionita. Per il, dopo la sconfitta di San Siro, De Zerbi, che non avrà lo squalificato Traore, potrà schierare nuovamente Locatelli e Ferrari, oltre a Muldur (titolare a destra) e Defrel (in panchina). Niente da fare invece per il recupero di Caputo e Berardi, che al momento restano indisponibili. Queste le(4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; ...

