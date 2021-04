Le prime parole di Enula dopo l’eliminazione da Amici 20 (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) Le parole di Enula dopo Amici 20 Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Amici 20. dopo numerose prove di canto e di ballo, purtroppo c’è stato il tanto temuto momento dell’eliminazione. A sfidarsi nel ballottaggio finale tre allievi: Enula, Aka7even e Tancredi. A dire addio alla trasmissione condotta da Maria De L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 11 aprile 2021) Ledi20 Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di20.numerose prove di canto e di ballo, purtroppo c’è stato il tanto temuto momento del. A sfidarsi nel ballottaggio finale tre allievi:, Aka7even e Tancredi. A dire addio alla trasmissione condotta da Maria De L'articolo proviene da Novella 2000.

