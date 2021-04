Isola | “Cerioli invaghito di Elisa Isoardi” | la confessione di Miryea

(Di domenica 11 aprile 2021) “Andreadi”. A svelarlo sull’dei Famosi 2021 èStabile. Nell’ultima puntata dello show condotto da Ilary Blasi, l’ex conduttrice della Prova del Cuoco ha perso lo scontro al televoto contro l’ex tronista.ha quindi accettato di rimanere su Playa Esperanza insieme ae Vera Gemma. Le tre naufraghe si sono quindi trovate spesso ad analizzare il comportamento degli altri concorrenti e l’ex star de La Pupa e il Secchione ha svelato allaun dettaglio riguardo Andrea. “Secondo me Andrea si eradi te perché vedevo che ti seguiva un po’ – ha detto a-. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte ...

Advertising

cride_mar : #isola #isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi ma veramente Cerioli piace a qualcuno? Muscoli a parte e del tutto ordinari è veramente odioso. - LudolfFan : Manca poco più di un giorno alla puntata dell’#isola. ?? Chi vorresti ELIMINARE e perché? #drusilla #cerioli - infoitcultura : Isola, Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi? Scoop di Miryea Stabile - infoitcultura : Isola Dei Famosi: Andrea Cerioli prova un interesse per Elisa Isoardi? - infoitcultura : 'Andrea Cerioli cotto di Elisa Isoardi': scoop all'Isola dei Famosi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Cerioli

... chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome Prima del suo debutto come naufraga a L'... La ragazza si riferisce ad Andrea, influencer ed ex tronista del programma Uomini e Donne , ...Tra gli ultimi entrati a ' L'dei Famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è presente Andrea. Il ragazzo ha conquistato la sua notorietà per aver partecipato come tronista a 'Uomini e Donne' e ...L'Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini critica Gilles Rocca: "Modi arroganti" L'esuberante e simpaticissima Elettra Lamborghini sembra essersi calata ...Miryea Stabile, durante una chiacchierata con Elisa Isoardi, rivela che Andrea Cerioli avrebbe preso una cotta per l'ex conduttrice "La prova del cuoco" ...