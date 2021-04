Inter, ancora una vittoria di misura: è la sesta consecutiva (Di domenica 11 aprile 2021) La vittoria sul Cagliari è stata l’undicesima consecutiva nel girone di ritorno ed il sesto successo in fila per l’Inter con un gol di scarto La vittoria sul Cagliari è stata l’undicesima consecutiva nel girone di ritorno ed il sesto successo in fila per l’Inter con un gol di scarto. Come segnalato da Giuseppe Pastore, la squadra di Antonio Conte raggiunge il Milan di Capello 1993-94 (contro Cremonese, Lazio, Foggia, Juventus, Sampdoria e Inter). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Lasul Cagliari è stata l’undicesimanel girone di ritorno ed il sesto successo in fila per l’con un gol di scarto Lasul Cagliari è stata l’undicesimanel girone di ritorno ed il sesto successo in fila per l’con un gol di scarto. Come segnalato da Giuseppe Pastore, la squadra di Antonio Conte raggiunge il Milan di Capello 1993-94 (contro Cremonese, Lazio, Foggia, Juventus, Sampdoria e). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a San Siro: qualche chance per noi ma risultato ancora bloccato ? #InterCagliari… - Corriere : #Dazn ancora irraggiungibile (e siamo al ventesimo del secondo tempo di Inter-Cagliari) - Inter : ?? | OCCASIONE 40' - Ancora noi pericolosi! #Sanchez serve in area #Darmian che calcia col sinistro: respinge Vicar… - Specialcla : @MatteDj23 @lucadg75 @LelaDipi Nel “caso”, se fossimo nella stessa situazione di oggi (come sarà probabilmente), pr… - Silvia_Mio86 : RT @1897j: Avessimo giocato così non dico tutto l'anno ma almeno per qualche spezzone in più saremmo ancora in corsa per tutto; nessuno mi… -