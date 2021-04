Dazn non funziona: panico su Twitter, come risolvere il problema? (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Migliaia di tifosi si sono riversati su Twitter, nel corso della partita Inter – Cagliari salta tutto: ecco cosa è successo e come risolvere. A causa di un disservizio la partita Inter-Caglari salta e i fan si lamentano su Twitter dell’accaduto, in pochi minuti il noto portale streaming finisce in tendenza. Tra ironie e lamentele Dazn scala la classifica Leggi su youmovies (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Migliaia di tifosi si sono riversati su, nel corso della partita Inter – Cagliari salta tutto: ecco cosa è successo e. A causa di un disservizio la partita Inter-Caglari salta e i fan si lamentano sudell’accaduto, in pochi minuti il noto portale streaming finisce in tendenza. Tra ironie e lamentelescala la classifica

ZZiliani : Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari. #DAZN - NicoSavi : Proposta costruttiva a @DAZN_IT . La app non va,#InterCagliari non si vede. Non potete mandare un signore che attac… - lorepregliasco : #DAZN non funziona. Non promette bene per l'anno prossimo... #InterCagliari - ildpaa : RT @verok_cal: Era meglio se DAZN avesse continuato a non funzionarmi... vedere una squadra costata centinaia di milioni giocare in questo… - nicodemus1908 : Immagina un’azienda che fattura 1mld all’anno e non ti garantisce la visione dei contenuti, né riesce a risolvere… -