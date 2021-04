Curling, Mondiali Calgary 2021: si riprende dopo i casi Covid, il nuovo programma (Di domenica 11 aprile 2021) I Mondiali maschili di Curling di Calgary 2021 riprendono dopo i casi di positività al Covid-19: ecco il nuovo programma di playoffs, semifinali e finali. Tre casi di positività al Coronavirus registrati nella notte di venerdì (non riguardanti squadre partecipanti ai playoffs) hanno costretto gli organizzatori a fermare le gare. Sabato poi sono emersi altri quattro casi Covid, compreso un atleta di una Nazione impegnata nei playoff. dopo aver testato tutte le persone entrate in contatto diretto con i positivi, l’Alberta Health ha dato il via libera alla ripresa delle gare, anche se due giocatori negativizzati non possono scendere in pista per via del regolamento. Il ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Imaschili didiriprendonodi positività al-19: ecco ildi playoffs, semifinali e finali. Tredi positività al Coronavirus registrati nella notte di venerdì (non riguardanti squadre partecipanti ai playoffs) hanno costretto gli organizzatori a fermare le gare. Sabato poi sono emersi altri quattro, compreso un atleta di una Nazione impegnata nei playoff.aver testato tutte le persone entrate in contatto diretto con i positivi, l’Alberta Health ha dato il via libera alla ripresa delle gare, anche se due giocatori negativizzati non possono scendere in pista per via del regolamento. Il ...

