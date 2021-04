**Covid: Garavaglia, ‘per ogni settore una data di ripartenza’** (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Le date servono per far partire in sicurezza un settore e non perdere tempo. Ci sono attività che necessitano mesi di programmazione”. Lo ha spiegato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a proposito della data del 2 giugno, quando dovrebbe partire la stagione turistica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Le date servono per far partire in sicurezza une non perdere tempo. Ci sono attività che necessitano mesi di programmazione”. Lo ha spiegato il ministro del Turismo, Massimo, a proposito delladel 2 giugno, quando dovrebbe partire la stagione turistica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

welikeduel : Il Pojana è tornato a #propagandalive e ha un messaggio per il ministro Garavaglia @Pennacchiiiii - fattoquotidiano : PER TURISMO Da De Luca a Garavaglia, l’assurda idea del privilegio insulare - TV7Benevento : **Covid: Garavaglia, 'per ogni settore una data di ripartenza'**... - RobertoSerpieri : RT @francofontana43: Da De Luca a Garavaglia, un solo grido: “Isole per turisti covid free”. Sottotesto: chi se ne frega degli anziani! dal… - AnnaMar74773335 : RT @fattoquotidiano: PER TURISMO Da De Luca a Garavaglia, l’assurda idea del privilegio insulare -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Garavaglia Vacanze estive covid free in Italia: l'idea salva turismo Vacanze covid free anche in Italia sulla scia della Grecia A pensare a delle vacanze covid free per rilanciare il turismo è anche il Ministro del Turismo , Massimo Garavaglia: "Isole italiane Covid ...

The Digital Event for Eating Out: l'evento IEG inaugura col ministro Garavaglia oltre il Covid, fra sostenibilità e rilancio del Made in Italy' . Oltre ai saluti introduttivi del ... ci sarà un videosaluto del Ministro per il Turismo Massimo Garavaglia , cui seguiranno ...

**Covid: Garavaglia, 'per ogni settore una data di ripartenza'** Metro “Senza turismo la Campania muore”, appello al ministro I vertici dell’associazione della strutture extralberghiere Atex Campania e le sue diramazioni di Capri e della penisola sorrentina lanciano un nuovo appello al governo per il rilancio del turismo nel ...

Calcio Eccellenza: Ardor Lazzate fermata a Castano. Buona la prima per la Varesina CASTANO PRIMO – Risultato a occhiali nella prima giornata del campionato di Eccellenza, oggi pomeriggio a Castano Primo dove i locali hanno ospitato l’ambiziosa Ardor Lazzate.

Vacanzefree anche in Italia sulla scia della Grecia A pensare a delle vacanzefree per rilanciare il turismo è anche il Ministro del Turismo , Massimo: "Isole italiane...oltre il, fra sostenibilità e rilancio del Made in Italy' . Oltre ai saluti introduttivi del ... ci sarà un videosaluto del Ministro per il Turismo Massimo, cui seguiranno ...I vertici dell’associazione della strutture extralberghiere Atex Campania e le sue diramazioni di Capri e della penisola sorrentina lanciano un nuovo appello al governo per il rilancio del turismo nel ...CASTANO PRIMO – Risultato a occhiali nella prima giornata del campionato di Eccellenza, oggi pomeriggio a Castano Primo dove i locali hanno ospitato l’ambiziosa Ardor Lazzate.