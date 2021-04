Covid: a Bergamo altri 244 contagi, in Lombardia calano i ricoveri ma altri 77 decessi (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 244 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.302 in Lombardia a fronte di 41.303 tamponi effettuati (con una percentuale del 5,6%). A livello regionale si registrano altri 77 decessi, mentre continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (814, dieci meno di sabato) e nei reparti ordinari (5.896, meno 163). Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 734 contagi, a Brescia 367, a Monza 203, a Mantova 132, a Pavia 127, a Varese 112, a Como 107, a Cremona 80, a Sondrio 69, a Lecco 58 e a Lodi 26. Il fronte dei vaccini “Due milioni di somministrazioni, vicini alle 50.000 dosi giornaliere. Obiettivo estate sicura!”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana sui suoi profili ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 244 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 2.302 ina fronte di 41.303 tamponi effettuati (con una percentuale del 5,6%). A livello regionale si registrano77, mentre continuano a diminuire iin terapia intensiva (814, dieci meno di sabato) e nei reparti ordinari (5.896, meno 163). Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 734, a Brescia 367, a Monza 203, a Mantova 132, a Pavia 127, a Varese 112, a Como 107, a Cremona 80, a Sondrio 69, a Lecco 58 e a Lodi 26. Il fronte dei vaccini “Due milioni di somministrazioni, vicini alle 50.000 dosi giornaliere. Obiettivo estate sicura!”. Così il governatore dellaAttilio Fontana sui suoi profili ...

