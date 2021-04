Chievo-Pisa lunedì 12 aprile | ore 19 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 11 aprile 2021) Posticipo della trentatreesima giornata di Serie B che vede ildi Aglietti affrontare in questo scontro con vista sui playoff ildi D’Angelo. Per i gialloblu veronesi terzo pareggio consecutivo quello arrivato contro la Spal, che porta la serie di partite senza vittorie a 5. Un andamento in linea con quello delle squadre InfoBetting: Scommesse Sportive e