Caos fuori dal centro vaccinale di Lodi. Asst invita a essere puntuali per evitare folla

(Di domenica 11 aprile 2021), 11 aprile 2021 - Dopo le polemiche di sabato 10 aprile per le condizioni in cui tanta gente ha dovuto aspettare,dall'hubdi, il turno per il vaccino anti Covid, arriva la ...

Advertising

Birba731 : @LoredanaSensi @Cartabellotta Quindi sarà caos ?? Salvo mettere fuori un foglio con su scritto 'Solo Astrazeneca' ?????? - GiudiciCristina : @rosselladrudi @cla_squeglia come il profiler di unabomber -))) ma il caos delle emozioni lo hai messo nell’armadio o lo hai tenuto fuori ? - LMoscogiuri : Mi mancano tanto i miei 'bisonti'. Quando ero giovane mamma e pulivo casa quando le bambine erano fuori, appena rie… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Bari, caos fuori dalla Fiera per le vaccinazioni: file e assembramenti - Tiropraticocom : GLI ESPERTI. ...... QUELLI CHE AVREBBERO PORTATO L'ITALIA FUORI DAL CAOS ....... I SALVATORI DEL PAESE .... -

Ultime Notizie dalla rete : Caos fuori

La Gazzetta del Mezzogiorno

Lodi, 11 aprile 2021 - Dopo le polemiche di sabato 10 aprile per le condizioni in cui tanta gente ha dovuto aspettare,dall'hub vaccinale di Lodi, il turno per il vaccino anti Covid, arriva la replica dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi . Tanti infatti hanno lamentato che ultra ottantenni, in piedi ...LOCKDOWN GERMANIA/ Merkel cerca la rivincita ma getta il paese nelHUNTER, FIGLIO DI JOE BIDEN:... rilasciata alla CBS, ha affermato che 'potrebbe esserci un portatile làche mi è stato ...Secondo l'azienda ospedaliera i disagi si sono creati perché molti anziani sono stati accompagnati in anticipo e da più persone ...Il Milan riesce a vincere a Parma, ma perde uno dei suoi uomini fondamentali, Zlatan Ibrahimovic: dura critica dopo il rosso ...