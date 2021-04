Calcio | Pioli | ‘Ibra mi ha detto di non aver offeso Maresca’

(Di domenica 11 aprile 2021) Parma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Ho parlato con Zlatan e mi hache non lo ha assolutamente. Ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di rispetto. Poi non ho parlato con Maresca e non so la sua versione”. L’allenatore del Milan, Stefano, si esprime così in merito all’espulsione di Zlatan Ibrahimovic. “L’ultima frase che gli avrebbeè ‘allora non ti interessa quello che dico io’. E’ chiaro che dopo la sua espulsione la partita è cambiata ma la mia squadra ha dimostrato di colmare a questa lacuna con tanta determinazione e volontà”, aggiungeai microfoni di Sky Sport. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, fiducia a #Pioli: resterà anche senza #Champions - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: ?? #ParmaMilan 1-3: #Ibrahimovic espulso, ma #Pioli sbanca il #Tardini ??? - takta464 : RT @nebulosa_mente: È un peccato che quest’anno non ci divertiamo a guardare le partite. Cioè, sì, a me questa cosa di vincere piace ma vor… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Consiglierei a Donnarumma di restare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Consiglierei a Donnarumma di restare' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pioli

Tre punti importanti per, che non vuole rinunciare a inseguire i cugini nerazzurri a 8 ... Decide undi rigore realizzato da Andrea Belotti . Il colpo in casa dell'Udinese consente alla ...Al 25' il Parma prova uno schema dad'angolo: Hernani serve Man che prova ad anticipare ... ad_dyn Per quanto riguarda le formazioni,sceglie Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic (di nuovo ...Il ritorno in Champions non si può fallire. A Parma i rossoneri, quindi, cercano punti importanti: «Non pensiamo più agli errori commessi contro la Sampdoria», ha detto Stefano Pioli. Parma. «Non ...Pioli schiera Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic ... Al 60’ Ibra si rende protagonista, stavolta in negativo. Dopo un calcio di punizione assegnato al Parma, lo svedese dice qualche parola di troppo all ...