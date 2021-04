Atalanta obbligata a vincere a Firenze | Gasperini prepara il tridente

(Di domenica 11 aprile 2021) L'stasera è costretta aper tenere il passo del Milan , tornato a cinque punti di distanza, e per non restare attardata nella corsa per il quarto posto. Dea che chiude la giornata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta obbligata

IL GIORNO

Ci sono dentro tutte le big."che deve vincere per prepararsi al meglio in. Ista dei due successivi confronti diretti: la domenica seguente contro la Juventus al Gewiss Stadium e poi all'...Difesa quasiper il tecnico rossoblù: Tomiyasu infatti da qualche giorno si allena a ... In mediana favorito Dominguez FIORENTINA -, domenica ore 20:45 Fiorentina, chi sarà il vice ...Salgono a quattro i successi consecutivi in campionato che rilanciano le ambizioni della Lazio: la squadra di Inzaghi passa anche a Verona ...L’Atalanta stasera è costretta a vincere per tenere il passo del Milan, tornato a cinque punti di distanza, e per non restare attardata nella corsa per il quarto posto. Dea che chiude la giornata alle ...