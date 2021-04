Addio a Jovan Divjak | capo eroico dell’esercito jugoslavo che difese Sarajevo dall’assedio durante la guerra

(Di domenica 11 aprile 2021) Il ‘generale’ non c’è più e le strade dida ieri sera saranno più malinconiche e meno sicure; specie quelle di Baš?aršija, il quartiere musulmano della città multiculturale ed interetnica per antonomasia (almeno fino all’assedio serbo iniziato nel 1992) doveabitava. Il, vero mito per sarajevesi e bosniaci, è morto a 84 anni, stroncato da una grave malattia. La sua scelta, nel lontano 1992, di restare alla guida del Jna, l’esercito, o almeno ciò che ne restava, a difesa della capitale bosniaca lo ha trasformato in autentico eroe. Di origini serbe, amato e rispettato dai bosniaci,è stato sempre considerato un traditore dai serbi e dai serbi di Bosnia, quanto meno i più accaniti ...

"Non chiamatemi generale, quelli sono tutti all'Aja": l'umorismo, la modestia e la grande umanità avevano reso il serbo Divjak un uomo popolarissimo nella sua Sarajevo, la città che aveva provato a difendere dal più lungo assedio del Novecento. Scomparso ieri all'età di 84 anni dopo una lunga malattia, Divjak è stato chiamato "zio Jovo" da tutti. Durante l'assedio della città abbandonò l'esercito. E la pace, per Jovan Divjak, era cultura, istruzione, conoscenza per tutti.