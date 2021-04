Ad Avanti Un Altro Patrizia De Blanck racconta di aver perso un dente (Di domenica 11 aprile 2021) Il dente di Patrizia De Blanck Questa sera su Canale 5, come già preannunciato il mese scorso, va in onda una puntata speciale di Avanti Un Altro. All’interno della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti vedremo infatti alcuni concorrenti del GF Vip, tra cui Patrizia De Blanck, e gli opinionisti che, divisi in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 11 aprile 2021) IldiDeQuesta sera su Canale 5, come già preannunciato il mese scorso, va in onda una puntata speciale diUn. All’interno della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti vedremo infatti alcuni concorrenti del GF Vip, tra cuiDe, e gli opinionisti che, divisi in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #AvantiUnAltro Pure di sera: #PaoloBonolis e #LucaLaurenti festeggiano il decimo… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - DarmianOfficial : Altro passo in avanti!! +3 ????? Felice Pasqua a tutti ?? @Inter #ForzaInter #BolognaInter #SerieA - Lagunaparty : Bocchino ad avanti un altro imbarazzante ?? #avantiunaltropuredisera - Debgreg__ : Perché stai guardando avanti un altro? Qui sotto la risposta???? #avantiunaltro -