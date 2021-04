Zhang torna a Milano. Vertice per rilancio, budget e rinnovi: inizia la fase 2 del club (Di sabato 10 aprile 2021) Il presente è uno sguardo fisso sul calendario: l'Inter conta i giorni che la separano dalla vittoria, sensazione sconosciuta da un decennio ormai e per questo dolcissima. Il futuro prossimo, invece, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021) Il presente è uno sguardo fisso sul calendario: l'Inter conta i giorni che la separano dalla vittoria, sensazione sconosciuta da un decennio ormai e per questo dolcissima. Il futuro prossimo, invece, ...

Advertising

sportli26181512 : Zhang torna a Milano. Vertice per rilancio, budget e rinnovi: inizia la fase 2 del club: Zhang torna a Milano. Vert… - Gazzetta_it : Zhang torna a Milano: tutte le mosse del presidente nerazzurro #Inter - infoitsport : Prima pagina GdS - Inter, si vola. Zhang torna per lo Scudetto, parte piano per un nuovo ciclo - FcInterNewsit : Prima pagina GdS - Inter, si vola. Zhang torna per lo Scudetto, parte piano per un nuovo ciclo - defchiId : non solo torna ad attaccare con la sua bellezza da dipinto rinascimentale ma ci spoilera anche una nuova canzone...… -