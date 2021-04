Zalando aumenta ricavi e punta sulla sostenibilità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zalando aumenta

DM - Distribuzione Moderna

Nazionali e internazionali, asiatici ed europei come Amazon, Spartoo,, Farfetch, Miinto, ... Atelier - softwareil numero di vendite on - line Se attualmente vendi solo con il tuo sito e ...La moda onlinei profitti: Asos ha incassato il 44% rispetto allo scorso anno,il 98% in più e Boohoo ha chiuso l'anno con +14,7%. Altri player online del fashion internazionale stanno aumentando le ...Il gruppo di François-Henri Pinault e le due aziende Usa hanno assistito a un rialzo dei propri titoli durante il mese di marzo, mettendo a segno ...La classifica dei 100 siti di e-commerce più seguiti in Italia mostra che Amazon, eBay e Zalando sono i siti di e-commerce più ... sempre i grandi brand che nell’ultimo anno hanno aumentato gli ...