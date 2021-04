Via libera dei medici, Marquez può tornare a correre (Di sabato 10 aprile 2021) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La MotoGp si appresta a ritrovare Marc Marquez. A quattro mesi dall'intervento – il terzo – al braccio destro, reso necessario per l'infezione legata alla pseudoartrosi dell'omero, il 28enne pilota spagnolo si è sottoposto a una visita di controllo da parte dello staff medico dell'Hospital Ruber Internacional. La sua condizione clinica è stata giudicata “molto soddisfacente, con evidenti progressi nel processo di consolidamento dell'osso. Nell'attuale situazione – si legge in un comunicato della Honda – Marquez può tornare alle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”. A questo punto il Cabroncito, che ha saltato i primi due impegni stagionali in Qatar, potrebbe essere sulla griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo in programma il 18 aprile sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La MotoGp si appresta a ritrovare Marc. A quattro mesi dall'intervento – il terzo – al braccio destro, reso necessario per l'infezione legata alla pseudoartrosi dell'omero, il 28enne pilota spagnolo si è sottoposto a una visita di controllo da parte dello staff medico dell'Hospital Ruber Internacional. La sua condizione clinica è stata giudicata “molto soddisfacente, con evidenti progressi nel processo di consolidamento dell'osso. Nell'attuale situazione – si legge in un comunicato della Honda –puòalle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”. A questo punto il Cabroncito, che ha saltato i primi due impegni stagionali in Qatar, potrebbe essere sulla griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo in programma il 18 aprile sul ...

