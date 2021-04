Vaccini, il 39% degli over 80 ha ricevuto la seconda dose (Di sabato 10 aprile 2021) Il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. È il dato riportato nel report del governo, aggiornato a questa mattina e dal quale emerge come siano molto più basse le percentuali che riguardano gli italiani tra i 70 e i 79 anni. In quella fascia d’età, infatti, è stato vaccinato solo il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose. Numeri più alti invece per gli ospiti delle Rsa, ne sono stati vaccinati il 75,53% mentre la prima dose è stata somministrata al 91,25%, e per il personale sanitario e sociosanitario: le percentuali sono del 75,29% con due dosi e del 91,63% con una dose. Intanto, ieri, venerdì 9 aprile, è stata emessa la nuova ordinanza del ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021) Il 38,79%80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% hasolo la prima. È il dato riportato nel report del gno, aggiornato a questa mattina e dal quale emerge come siano molto più basse le percentuali che riguardano gli italiani tra i 70 e i 79 anni. In quella fascia d’età, infatti, è stato vaccinato solo il 2,48% e solo il 19,89% hala prima. Numeri più alti invece per gli ospiti delle Rsa, ne sono stati vaccinati il 75,53% mentre la primaè stata somministrata al 91,25%, e per il personale sanitario e sociosanitario: le percentuali sono del 75,29% con due dosi e del 91,63% con una. Intanto, ieri, venerdì 9 aprile, è stata emessa la nuova ordinanza del ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, vaccinati 39% over 80 in Italia: al 68% la prima dose #vaccini - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Covid, vaccinati 39% over 80 in Italia: al 68% la prima dose #vaccini - teo_acm : RT @MediasetTgcom24: Covid, vaccinati 39% over 80 in Italia: al 68% la prima dose #vaccini - MediasetTgcom24 : Covid, vaccinati 39% over 80 in Italia: al 68% la prima dose #vaccini - PsicoanalisiCnt : RT @_DAGOSPIA_: IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DAVID LAZZARI INCAZZATO NERO CON MARIO DRAGHI SUI VACCINI -