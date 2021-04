Spezia Crotone 0-0 LIVE: Ounas di testa, Provedel ancora attento (Di sabato 10 aprile 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Picco”, Spezia e Crotone si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Crotone 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 6? Tiro Spezia – Azione manovrata dello Spezia sulla destra. Verde arriva al limite dell’area e calcia col sinistro. Troppo debole per creare problemi a Cordaz. 11? Occasione Crotone – Lancio a scavalcare per Benali a scavalcare la difesa. Il centrocampista stoppa a seguire e, entrato in area, calcia col sinistro: ottima risposta di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 6? Tiro– Azione manovrata dellosulla destra. Verde arriva al limite dell’area e calcia col sinistro. Troppo debole per creare problemi a Cordaz. 11? Occasione– Lancio a scavalcare per Benali a scavalcare la difesa. Il centrocampista stoppa a seguire e, entrato in area, calcia col sinistro: ottima risposta di ...

