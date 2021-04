Serie A 30esima giornata tutto come da programma anche contro lo Spezia: difesa colpevole di un altro mancato successo e Crotone che saluta la massima serie (Di sabato 10 aprile 2021) I sedici gol di Simy non bastano al Crotone per rimanere in serie A. Mister Cosmi: “ormai è una consuetudine da parte del Crotone perdere partite quando si è in vantaggio e per errori della difesa. Non è facile segnare e rimontare partite, noi lo facciamo contro qualsiasi avversari ma poi gli ultimi minuti si rivelano per noi fatali. Subiamo gol allucinanti”. Spezia 3 Crotone 2 Marcatori: Djidji 40°, Verde 63°, Simy 78°, Maggiore 89°,EWric 91° Spezia (4-3-3): Provedel, Ferrer (Vignale), Erlic, Ismajil, Marchizza, Pobega (Galabinov), Ricci (Sena), Maggiore, Verde (Agudeor), Nzola, Gyasi (Farias). All. Italiano Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto, Molina (Zanellato) Messias, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 10 aprile 2021) I sedici gol di Simy non bastano alper rimanere inA. Mister Cosmi: “ormai è una consuetudine da parte delperdere partite quando si è in vantaggio e per errori della. Non è facile segnare e rimontare partite, noi lo facciamoqualsiasi avversari ma poi gli ultimi minuti si rivelano per noi fatali. Subiamo gol allucinanti”.2 Marcatori: Djidji 40°, Verde 63°, Simy 78°, Maggiore 89°,EWric 91°(4-3-3): Provedel, Ferrer (Vignale), Erlic, Ismajil, Marchizza, Pobega (Galabinov), Ricci (Sena), Maggiore, Verde (Agudeor), Nzola, Gyasi (Farias). All. Italiano(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto, Molina (Zanellato) Messias, ...

