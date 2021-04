Programmi TV di stasera, sabato 10 aprile 2021. Su Italia 1 la prima TV di «Wonder Park» (Di sabato 10 aprile 2021) Wonder Park Rai1, ore 21.25: Sotto Copertura – Replica Film TV (ex Miniserie) del 2015, di Giulio Manfredonia, con Claudio Gioè, Alessandro Preziosi, Matteo Martari, Bianca Guaccero, Antonio Gerardi. Prodotta in Italia. Trama: Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli, ha assicurato alla giustizia Antonio Iovine, grande latitante al vertice del clan. Ora deve trovare Michele Zagaria, il camorrista più ricercato d’Italia, killer feroce prima, spietato uomo d’affari dopo, che continua a gestire loschi traffici dal suo inaccessibile bunker, protetto da una rete di fedelissimi. Rai2, ore 21.05: F.B.I – 1^ TV Serie TV. 3×05 Tabula Rasa: Grace, una bambina di cinque anni, viene rapita da un cottage in un bosco. All’inizio, le indagini sembrano incolpare il padre della ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 aprile 2021)Rai1, ore 21.25: Sotto Copertura – Replica Film TV (ex Miniserie) del 2015, di Giulio Manfredonia, con Claudio Gioè, Alessandro Preziosi, Matteo Martari, Bianca Guaccero, Antonio Gerardi. Prodotta in. Trama: Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli, ha assicurato alla giustizia Antonio Iovine, grande latitante al vertice del clan. Ora deve trovare Michele Zagaria, il camorrista più ricercato d’, killer feroce, spietato uomo d’affari dopo, che continua a gestire loschi traffici dal suo inaccessibile bunker, protetto da una rete di fedelissimi. Rai2, ore 21.05: F.B.I – 1^ TV Serie TV. 3×05 Tabula Rasa: Grace, una bambina di cinque anni, viene rapita da un cottage in un bosco. All’inizio, le indagini sembrano incolpare il padre della ...

