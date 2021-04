Pierpaolo Pretelli | “Non contatto Elisabetta Gregoraci per rispetto verso Giulia”

(Di sabato 10 aprile 2021) In un’intervista a Novella 2000,ha parlato della sua storia d’amore conSalemi che, dopo la fine del Grande Fratello Vip, continua a gonfie vele. Non poteva mancare, però, un riferimento acon cui nella casa più spiata d’Italia il feeling tra loro era sotto gli occhi di tutti. Quando, infatti, l’attenzione del velino si è spostata sull’influencer, non sono mancati commenti negativi e pungenti da parte degli appassionati del reality. L’incontro dopo il GF con laIl modello racconta al settimanale di aver incontrato e sentito la showgirl calabrese anche dopo la fine del reality, ma solo per questioni riguardanti il lavoro. Nonostante tra i due fosse evidente una certa simpatia,ribadisce quanto in ...

Advertising

PLUTOSWAE : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda… - MarinapoliG : Ma perché una alle 02:35 di notte chiede in diretta a Diana Del Bufalo se conosce Pierpaolo Pretelli? Io voglio an… - michaeIcore : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - AnnaLui46773210 : RT @GSPPstanaccount: Come rinascere Giulia Salemi divisa tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli #prelemi #daylia - mary88mary88 : RT @__Kekka___: Piccoli Pierpaolo Pretelli crescono.. #Amici20 #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Il rapporto tra Andrea Zelletta e, due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non è più lo stesso. Da quando hanno terminato l'intensa esperienza vissuta nella casa di Cinecittà a quanto pare ...... è stata sicuramente Dayane Mello, ove si posiziona in quarta posizione dietro a Stefania Orlando,e Tommaso Zorzi. In questi giorni l'italo brasiliana ha rilasciato una intervista ...Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. In questi giorni l’italo brasiliana ha rilasciato una intervista al sito “Comingsoon” in cui prova a raccontare sia della sua avventura vissuta negli ...Zelletta 26 anni, ha anche rivelato che dopo l’uscita dalla Casa di Cinecittà ha avuto qualche screzio proprio con la Salemi. Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta non si sentono da settimane. Ora l’ex ...