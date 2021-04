Nave Gregoretti. Il pm: "Da Salvini nessun reato" (Di sabato 10 aprile 2021) Catania - Nave Gregoretti: il pm chiede il "non luogo a procedere" per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. E' in corso a Catania la discussione dell' udienza preliminare per la richiesta di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) Catania -: il pm chiede il "non luogo a procedere" per l'ex ministro dell'Interno Matteo. E' in corso a Catania la discussione dell' udienza preliminare per la richiesta di ...

