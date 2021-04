Matrimonio finisce in tragedia: bimbo di tre anni muore annegato in una piscina (Di sabato 10 aprile 2021) Un bambino di tre anni e mezzo è morto annegato in una piscina durante un Matrimonio. La tragedia è avvenuta in un’abitazione a Flumini di Quartu, sul litorale di Cagliari. Il piccolo Antonij Volskyy era il figlio del pastore ortodosso che stava officiando il Matrimonio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 10 aprile 2021) Un bambino di tree mezzo è mortoin unadurante un. Laè avvenuta in un’abitazione a Flumini di Quartu, sul litorale di Cagliari. Il piccolo Antonij Volskyy era il figlio del pastore ortodosso che stava officiando il. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, L'articolo NewNotizie.it.

